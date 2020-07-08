Фигуристка из Ижевска Алина Загитова заработала больше 1 млн долларов за год

8 Июль 2020 2020-07-08T09:44:59+03:00

Ее доход увеличился примерно на треть по сравнению с прошлым годом

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Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова за май 2019 - май 2020 заработала более 1 млн долларов. Об этом сообщает Sport24 (18+) со ссылкой на Forbes (16+).

Доход Загитовой за этот год на треть больше, чем за сезон 2018/2019. Большую часть средств спортсменка получила за счет рекламы. Например, контракты с брендом косметики Shiseido и спортивным брендом Puma специалисты оценивают в 100 - 200 тысяч долларов. Также Загитова сотрудничает с производителем матрасов Airweave, проводит промоакции с Aqua Minerale, «Сбербанком» и «Аэрофлотом».

Фигуристка немало зарабатывает на участии в шоу. Например, за «Спящую красавицу» она получила чуть более 8 млн рублей. Также фигуристка заработала на шоу в Доброграде и представлениях в Японии, где она невероятно популярна.

Алина Загитова получает зарплату как член сборной России и президентскую стипендию. Но эта малая часть ее дохода.

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ИСТОЧНИК KP.RU