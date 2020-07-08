Женская сборная России по биатлону будет тренироваться в Ижевске до 23 июля

8 Июль 2020 2020-07-08T10:17:43+03:00

Все спортсменки перед началом сбора сдали тесты на коронавирус

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В Ижевске начала тренироваться женская сборная России по биатлону. Об этом сообщает портал sports.ru.

- В составе команды работают: Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко и Валерия Васнецова, - говорится в сообщении. Все спортсменки перед началом сбора сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Тренировки сборной пройдут до 23 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU