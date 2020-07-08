В массовом ДТП в Ижевске пострадали два человека

8 Июль 2020 2020-07-08T12:05:10+03:00

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В Ижевске на улице Удмуртская 7 июля произошло массовое ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Как сообщает ведомство, около 18:00 столкнулись машины «Митсубиси Лансер», «ИЖ-2126» и «Киа Рио». В результате ДТП водитель «ИЖ-2126», 40-летний мужчина и пассажир «Киа Рио», 44-летняя женщина получили травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU