В массовом ДТП в Ижевске пострадали два человека
В Ижевске на улице Удмуртская 7 июля произошло массовое ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
Как сообщает ведомство, около 18:00 столкнулись машины «Митсубиси Лансер», «ИЖ-2126» и «Киа Рио». В результате ДТП водитель «ИЖ-2126», 40-летний мужчина и пассажир «Киа Рио», 44-летняя женщина получили травмы.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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