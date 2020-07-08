Общественница вышла с инициативой перенести День России на 1 июля
День России предложили перенести на 1 июля, соответствующее обращение уже направили президенту страны. Об этом сообщает RT на русском.
- В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции... прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем, - отметила инициатор, член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
По ее мнению, 12 июня у многих граждан страны ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.
Напомним, 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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