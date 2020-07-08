Водолазы в Удмуртии подняли со дна водоема тело молодого человека

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

7 июля в Глазовском районе Удмуртии водолазы подняли тело в заброшенном карьере. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Водолазные работы по поиску утонувшего молодого человека. Тело поднято со дна водоема спасателями поисково-спасательного отряда Глазова и передано сотрудникам МВД, - говорится в сообщении.

Напомним, в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летнего ребенка в водоеме Малопургинского района.

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