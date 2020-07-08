Водолазы в Удмуртии подняли со дна водоема тело молодого человека

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
7 июля в Глазовском районе Удмуртии водолазы подняли тело в заброшенном карьере. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- Водолазные работы по поиску утонувшего молодого человека. Тело поднято со дна водоема спасателями поисково-спасательного отряда Глазова и передано сотрудникам МВД, - говорится в сообщении.
Напомним, в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летнего ребенка в водоеме Малопургинского района.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В массовом ДТП в Ижевске пострадали два человека.
- Ижевчане сообщают о том, что в городе сегодня работает много постов ГИБДД. "Комсомолка" узнала с чем это связано и какие машины останавливают.
- Тело жительницы Удмуртии с признаками насильственной смерти нашли в овраге.