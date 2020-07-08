Ранее судимый ижевчанин подозревается в серии краж из машин

Фото: pixabay.com

Полицейские задержали 45-летнего ижевчанина по подозрению в кражах из машин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что с апреля по июнь в Ленинском районе Ижевска ночью злоумышленник проникал в салоны машин, которые оставляли во дворах домов, и похищал авторегистраторы, автомагнитолы, электроинструмент. Похищенное задержанный сбывал малознакомым людям, - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан с поличным после совершения кражи на сумму более 500 тысяч рублей из гаража по улице О. Кошевого. Сейчас полицейскими устанавливается его причастность к совершению других преступлений.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Тело молодого человека подняли со дна водоема в Удмуртии.

- В массовом ДТП в Ижевске пострадали два человека.