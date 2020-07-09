На 10 дней в Ижевске закрыли движение по улице Кирзаводская
В Ижевске на участке улицы Кирзаводская закрыли движение на 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- На участке от улицы Кирпичная до дома 10а по улице Кирзаводская с 13:00 8 июля до 23:00 18 июля перекроют дорогу из-за ремонта проезжей части, - говорится в сообщении.
В рамках нацпроекта там планируется отремонтировать более 700 метров дороги и обустроить новые тротуары.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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