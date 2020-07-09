2020-07-09T12:56:13+03:00
Общество

На 10 дней в Ижевске закрыли движение по улице Кирзаводская

Там идет ремонт дороги
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске на участке улицы Кирзаводская закрыли движение на 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- На участке от улицы Кирпичная до дома 10а по улице Кирзаводская с 13:00 8 июля до 23:00 18 июля перекроют дорогу из-за ремонта проезжей части, - говорится в сообщении.

В рамках нацпроекта там планируется отремонтировать более 700 метров дороги и обустроить новые тротуары.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В России предложили ввести запрет на продажу в поездах алкоголя.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 9 июля.

- 12 лучших учителей Удмуртии получат по 200 тысяч рублей.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экономия в кризис: первый цифровой сервис для снижения налога на недвижимость
«Это не нормально!»: Огромная очередь собралась у Центра гигиены и эпидемиологии в Ижевске
По факту обнаружения тела жителя Удмуртии в заброшенном карьере возбуждено уголовное дело
«Мы его обожаем!»: брошенному псу в Удмуртии нашли заботливых хозяев
Два человека пострадали в ДТП в Ижевске
На 10 дней в Ижевске закрыли движение по улице Кирзаводская
Продажу алкоголя в поездах предложили запретить
С начала года в Ижевске произошло 22 ДТП по вине молодых водителей
Два общественных пространства благоустроят в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 9 июля: 29 новых случаев заражения
12 лучших учителей Удмуртии получат по 200 тысяч рублей
Удмуртия может получить дополнительные деньги на строительство дорог
Где установят стелу в честь присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести»?
Погода в Ижевске на 9 июля 2020 года: жара до +33 градусов
Специалисты рассказали, для чего понадобилась дезинфекция ижевского пляжа
Главный тренер ХК «Ижсталь»: «Чтобы вернуть болельщиков на трибуны, нужно показывать приличный хоккей»
Жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над 10-летней девочкой
81 семью в Удмуртии наградили медалями «За любовь и верность»