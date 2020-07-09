Два человека пострадали в ДТП в Ижевске

9 Июль 2020 2020-07-09T12:57:12+03:00

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В Ижевске 8 июля на улице Орджоникидзе столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 51-летний водитель машины «Фольксваген Поло» при выезде с прилегающей территории врезался в машину ВАЗ-2114 под управлением 30-летнего мужчины, - говорится в сообщении.

В результате ДТП оба участника получили травмы, водителя иномарки отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU