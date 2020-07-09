2020-07-09T11:44:10+03:00
Происшествия

По факту обнаружения тела жителя Удмуртии в заброшенном карьере возбуждено уголовное дело

Молодого человека пытались спасти очевидцы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы УдмуртииФото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту обнаружения в водоеме тела 17-летнего жителя Глазова. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 7 июля на месте бывшего песчаного карьера в селе Никольское спасатели подняли из водоема тело 17-летнего местного жителя. О происшествии сообщили очевидцы, двое мужчин, которые пытались спасти тонущего студента, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Жителей Удмуртии просят соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в запрещенных и непредназначенных для этого местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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