По факту обнаружения тела жителя Удмуртии в заброшенном карьере возбуждено уголовное дело

9 Июль 2020 2020-07-09T11:44:10+03:00

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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту обнаружения в водоеме тела 17-летнего жителя Глазова. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 7 июля на месте бывшего песчаного карьера в селе Никольское спасатели подняли из водоема тело 17-летнего местного жителя. О происшествии сообщили очевидцы, двое мужчин, которые пытались спасти тонущего студента, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Жителей Удмуртии просят соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в запрещенных и непредназначенных для этого местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU