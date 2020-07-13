Пресс-служба ИПОПАТ о работе в жару: «На предприятии следят за самочувствием кондукторов»

13 Июль 2020 2020-07-13T12:09:45+03:00

На прошлой неделе кондуктору одного из автобусов стало плохо

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В пресс-службе ИПОПАТ рассказали, какие действия предпринимают для комфортной работы кондукторов и водителей в жару.

- При наступлении жаркой погоды кондукторов, которые выходят на линию, ИПОПАТ обеспечивает водой. На прошлой неделе было несколько случаев, когда и пассажирам становилось плохо, и кондукторам. В первую очередь, это люди с различными заболеваниями. Помимо питьевого режима у нас медики оказывают помощь и, зная, что человек находится в группе риска, измеряют давление, спрашивают, как самочувствие, - рассказала пресс-секретарь ИПОПАТ Наталья Кузнецова.

Также, по ее словам, на предприятии в рамках комнаты отдыха планируется организовать душевую, чтобы сотрудники могли в обед освежиться.

Напомним, на прошлой неделе был случай, когда кондуктору стало плохо в душном автобусе. На помощь пришли пассажиры (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU