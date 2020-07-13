11-летний мальчик пострадал в ДТП на трассе Удмуртии

13 Июль 2020 2020-07-13T11:29:09+03:00

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В Удмуртии на 102 километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» водитель наехал на лося. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 59-летний водитель машины «Лада Калина» сбил лося, в результате ДТП мужчина и пассажир – 11-летний мальчик получили травмы, - говорится в сообщении.

Всего за выходные 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 29 участников дорожного движения получили травмы, из них четверо детей. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и исключено из процесса дорожного движения 65 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU