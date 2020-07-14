Более 230 тысяч рублей мошенники похитили у жительницы Удмуртии
В полицию обратилась 43-летняя жительница Удмуртии с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Женщине позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги. Чтобы предотвратить незаконный перевод денег, потерпевшей нужно было перечислить сбережения на «безопасный» счет. Далее по просьбе злоумышленника она назвала номер банковской карты и коды, с помощью которых были похищены деньги, - говорится в сообщении.
Ущерб составил более 230 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейские принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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