Более 230 тысяч рублей мошенники похитили у жительницы Удмуртии

14 Июль 2020 2020-07-14T16:44:17+03:00

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В полицию обратилась 43-летняя жительница Удмуртии с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщине позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги. Чтобы предотвратить незаконный перевод денег, потерпевшей нужно было перечислить сбережения на «безопасный» счет. Далее по просьбе злоумышленника она назвала номер банковской карты и коды, с помощью которых были похищены деньги, - говорится в сообщении.

Ущерб составил более 230 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейские принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU