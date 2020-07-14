Ижевчанина отправили под стражу за ложное сообщение о минировании жилого дома
В Ижевске районный суд вынес приговор 44-летнему местному жителю за ложное сообщение о готовящемся взрыве в жилом доме. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
- Мужчина из хулиганских побуждений сообщил ложное сообщение о готовящемся взрыве по улице Спортивная в Ижевске, а также угрожал применением насилия полицейскому, - говорится в сообщении.
Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 13 сентября 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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