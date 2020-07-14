2020-07-14T16:53:42+03:00
Происшествия

Ижевчанина отправили под стражу за ложное сообщение о минировании жилого дома

А также мужчина угрожал полицейскому
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске районный суд вынес приговор 44-летнему местному жителю за ложное сообщение о готовящемся взрыве в жилом доме. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- Мужчина из хулиганских побуждений сообщил ложное сообщение о готовящемся взрыве по улице Спортивная в Ижевске, а также угрожал применением насилия полицейскому, - говорится в сообщении.

Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 13 сентября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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