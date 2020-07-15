При пожаре в Удмуртии погибло два человека

15 Июль 2020 2020-07-15T09:16:43+03:00

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, 14 июля около 23:00 в одном из частных домов в селе Ершовка Камбарского района произошел пожар. В огне погибли 51-летний хозяин дома и его 47-летний знакомый. По имеющимся данным, мужчины злоупотребляли алкоголем, предположительной причиной пожара стало курение в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.

Следователь осмотрел место происшествия, были назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU