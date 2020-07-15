Женщину из Удмуртии, которая неделю не выходила на связь, нашли мертвой в квартире
В Удмуртии обнаружили труп женщины, которая неделю не выходила на связь. Об этом сообщается на странице службы спасения Ижевска.
- Спасателям поступил вызов - женщина не открывают дверь, неделю не выходит на связь. Специалисты, приехавшие на место, перекусили прутья решетки квартиры на 1 этаже, - говорится в сообщении.
В квартире обнаружили труп женщины.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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