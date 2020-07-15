Женщину из Удмуртии, которая неделю не выходила на связь, нашли мертвой в квартире

15 Июль 2020 2020-07-15T14:43:22+03:00

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В Удмуртии обнаружили труп женщины, которая неделю не выходила на связь. Об этом сообщается на странице службы спасения Ижевска.

- Спасателям поступил вызов - женщина не открывают дверь, неделю не выходит на связь. Специалисты, приехавшие на место, перекусили прутья решетки квартиры на 1 этаже, - говорится в сообщении.

В квартире обнаружили труп женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU