2020-07-15T14:43:22+03:00
Общество

Женщину из Удмуртии, которая неделю не выходила на связь, нашли мертвой в квартире

Чтобы открыть дверь, пришлось вызывать спасателей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/pss_izh/Фото: instagram.com/pss_izh/
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В Удмуртии обнаружили труп женщины, которая неделю не выходила на связь. Об этом сообщается на странице службы спасения Ижевска.

- Спасателям поступил вызов - женщина не открывают дверь, неделю не выходит на связь. Специалисты, приехавшие на место, перекусили прутья решетки квартиры на 1 этаже, - говорится в сообщении.

В квартире обнаружили труп женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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