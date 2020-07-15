«Подросток в стабильно тяжёлом состоянии»: в Удмуртии отдыхающие спасли тонущего мальчика
В Увинском районе Удмуртии отдыхающие подростки спасли тонущего мальчика. Об этом сообщил на своей странице глава района Владимир Головин.
- Парня без сознания из воды на берег доставили отдыхающие подростки, которые сразу среагировали на ситуацию. Пострадавшего сразу отвезли в больницу, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, - написал глава Увинского района.
Также Владимир Головин напомнил, что в районе на данный момент нет водоемов, где разрешено купаться и в случае, если жители идут на пруд, то особое внимание нужно уделять детям и не оставлять их без присмотра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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