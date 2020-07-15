2020-07-15T14:53:09+03:00
Общество

«Подросток в стабильно тяжёлом состоянии»: в Удмуртии отдыхающие спасли тонущего мальчика

Его достали из воды без сознания
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Владимир ГоловинФото: Владимир Головин
Изменить размер текста:

В Увинском районе Удмуртии отдыхающие подростки спасли тонущего мальчика. Об этом сообщил на своей странице глава района Владимир Головин.

- Парня без сознания из воды на берег доставили отдыхающие подростки, которые сразу среагировали на ситуацию. Пострадавшего сразу отвезли в больницу, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, - написал глава Увинского района.

Также Владимир Головин напомнил, что в районе на данный момент нет водоемов, где разрешено купаться и в случае, если жители идут на пруд, то особое внимание нужно уделять детям и не оставлять их без присмотра.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Благоустройство моста через Подборенку и тротуаров: как прошла прогулка с главой Ижевска по Октябрьскому району?

- Женщину из Удмуртии, которая неделю не выходила на связь, нашли мертвой в квартире.

- На Южном кладбище в Ижевске загорелась машина. Узнали подробности.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчину из Таджикистана осудили за взятку инспектору ГИБДД
Баням, саунам, СПА и массажным салонам Удмуртии разрешили работать с 15 июля
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 15 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Двоих жителей Удмуртии подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр
«Подросток в стабильно тяжёлом состоянии»: в Удмуртии отдыхающие спасли тонущего мальчика
Рабочая комиссия проверила ремонт нескольких улиц в Ижевске
Женщину из Удмуртии, которая неделю не выходила на связь, нашли мертвой в квартире
На Южном кладбище в Ижевске загорелась машина
Движение грузовых машин запретят в переулке Ястребовский в Ижевске
При пожаре в Удмуртии погибло два человека
Жители республики могут подать заявку на газификацию под ключ онлайн
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 15 июля 2020 года: 43 новых случая заражения и 15 выздоровевших
«Удмуртнефть» помогает с ремонтом детских садов республики
Жители Удмуртии смогут выбрать имя для талисмана сельских игр
Дезинфекция общественного транспорта продолжается в Ижевске
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева будет готовится к сезону индивидуально
Новые спортивные объекты появятся в Ижевске