Погода в Ижевске на 16 июля: дожди, грозы и +32 градуса

16 Июль 2020 2020-07-15T17:43:51+03:00

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Доброе утро, ижевчане! На календаре 16 июля, четверг, пока вы настраиваетесь на рабочий день расскажем вам о погоде.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра сегодня днем будет +28…+30 градусов, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +18…+20 градусов, преимущественно без осадков.

По данным сервиса Яндекс погода, днем +31…+32 градуса, ночью +19…+21 градус, пасмурно, возможен дождь.

Желаем вам отличного дня и хорошего настроения!

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ИСТОЧНИК KP.RU