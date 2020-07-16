2020-07-15T17:43:51+03:00
Общество

Погода в Ижевске на 16 июля: дожди, грозы и +32 градуса

Рассказываем о погоде на день
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, ижевчане! На календаре 16 июля, четверг, пока вы настраиваетесь на рабочий день расскажем вам о погоде.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра сегодня днем будет +28…+30 градусов, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +18…+20 градусов, преимущественно без осадков.

По данным сервиса Яндекс погода, днем +31…+32 градуса, ночью +19…+21 градус, пасмурно, возможен дождь.

Желаем вам отличного дня и хорошего настроения!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Вы не могли бы рассказать нашу историю? Мы с мужем не можем вернуться в Россию», - такое письмо пришло к нам в редакцию от ижевчанки, вышедшей замуж за иракца. Почему супруга Анастасии Кутасовой депортировали, каково жить в восточной стране и что будет, если родители супруга узнают о вере девушки, выясняла «Комсомолка».

- Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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