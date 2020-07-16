2020-07-16T08:31:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 16 июля: 43 новых случая заражения и 9 выздоровевших

Рассказываем об актуальной статистике за сутки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на утро 16 июля зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.

- Диагноз подтвердился у 28 жителей Ижевска, 2 жителей Вавожского района, 5 жителей Завьяловского района, 4 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района и 1 жителя Увинского района, - говорится в сообщении.

Всего на 16 июля в Удмуртии зарегистрировано 1 966 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 1 405 человек выздоровели. 35 летальных случаев. Состояние заболевших: 458 в удовлетворительном состоянии, 52 средней степени тяжести, 16 в тяжелом состоянии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Доброе утро, Ижевск! Сегодня ожидаем небольшой дождь, но температура не спадет.

- 13 июля в школах Ижевска стартовала летняя оздоровительная кампания. Санитарные нормы соблюдаются во всех лагерях.

- И снова – купание в неположенном месте. И снова – черепно-мозговая травма у ижевчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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