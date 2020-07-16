2020-07-16T15:23:47+03:00
Общество

Ижевчане могут выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести»

Ранее президент России присвоил городу это звание
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Ижевчане могут выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Чтобы выбрать место, нужно принять участие в опросе, который проводится с 13 по 19 июля 2020 года.

Среди предлагаемых мест эспланада, где установлен монумент «Дружба народов», набережная Ижевского пруда, центральная площадь, площадка с южной стороны Арсенала (между зданием правительства и арсеналом), Сквер Победы, парк им. С.М. Кирова, площадка у Дворца детского (юношеского) творчества, площадь около здания администрации города.Также жители могут предложить свой вариант.

Опрос можно пройти по ссылке.

Напомним, Ижевск получил звание «Город трудовой доблести», об этом 2 июля сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В Ижевске прошел праздник и салют в честь присвоения звания "Город трудовой доблести". Собрали для вас яркие кадры с мероприятия.

- Олег Бекмеметьев: «Я считаю, что Ижевск заслуживает звания Города трудовой доблести».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчанина обвиняют в убийстве знакомого
Ижевчане могут выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести»
С 15 июля в 20 районах Удмуртии ввели запрет на посещение лесов
Минсоцполитики опровергло информацию о выплате по 1000 рублей за каждый год брака в Удмуртии
Спасатели Ижевске помогли освободиться кошке, у которой лапа застряла в сливном отверстии ванны
Ночью 17 июля местами по Ижевску ожидается гроза
Водитель, которому стало плохо за рулем, стал виновником массового ДТП на дороге Ижевск - аэропорт
65-летний житель Удмуртии пошел купаться пьяным и утонул
Жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков
«Махал руками и начал захлебываться»: в Удмуртии спасатели вытащили из воды тонущего мужчину
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 16 июля: 43 новых случая заражения и 9 выздоровевших
Страдающую психическим расстройством девушку разыскивают в Удмуртии
Состояние катающих детей лошади, пони и ослика проверили ветеринары в Удмуртии
Купался в неположенном месте: ижевчанин получил черепно-мозговую травму на воде
Санитарные нормы соблюдаются во всех школьных лагерях Ижевска
Погода в Ижевске на 16 июля: дожди, грозы и +32 градуса