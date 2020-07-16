16 Июль 2020 2020-07-16T15:23:47+03:00

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Ижевчане могут выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Чтобы выбрать место, нужно принять участие в опросе, который проводится с 13 по 19 июля 2020 года.

Среди предлагаемых мест эспланада, где установлен монумент «Дружба народов», набережная Ижевского пруда, центральная площадь, площадка с южной стороны Арсенала (между зданием правительства и арсеналом), Сквер Победы, парк им. С.М. Кирова, площадка у Дворца детского (юношеского) творчества, площадь около здания администрации города.Также жители могут предложить свой вариант.

Опрос можно пройти по ссылке.

Напомним, Ижевск получил звание «Город трудовой доблести», об этом 2 июля сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU