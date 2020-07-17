2020-07-16T18:33:16+03:00
Общество

Погода в Ижевске 17 июля: небольшие дожди и до +28 градусов

Рассказываем о погоде на день
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Доброе утро, дорогие читатели! На календаре 17 июля, долгожданная пятница! А пока вы придумываете, как проведете вечер, «Комсомолка» расскажет вам о погоде на день.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра, днем в Ижевске ожидается до +28 градусов, местами небольшие дожди, ночью +17…+19 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода, днем +25…+28 градусов, пасмурно, ночью +14…+18 градусов, облачно с прояснениями.

Желаем вам отличной пятницы!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- За неделю в Удмуртии на воде было спасено три человека. Это произошло в Сарапуле, Камбарке и Глазове.

- Ижевчане могут выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести».

ИСТОЧНИК KP.RU

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