Погода в Ижевске 17 июля: небольшие дожди и до +28 градусов
Доброе утро, дорогие читатели! На календаре 17 июля, долгожданная пятница! А пока вы придумываете, как проведете вечер, «Комсомолка» расскажет вам о погоде на день.
Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра, днем в Ижевске ожидается до +28 градусов, местами небольшие дожди, ночью +17…+19 градусов.
По данным сервиса Яндекс погода, днем +25…+28 градусов, пасмурно, ночью +14…+18 градусов, облачно с прояснениями.
Желаем вам отличной пятницы!
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- За неделю в Удмуртии на воде было спасено три человека. Это произошло в Сарапуле, Камбарке и Глазове.
- Ижевчане могут выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести».
ИСТОЧНИК KP.RU
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