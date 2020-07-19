Сельхозпредприятию в Удмуртии пришлось заплатить штраф за гибель пчел
Сельхохпредприятию в Вавожском районе Удмуртии пришлось заплатить штраф за гибель пчел. Посевы рапса вновь обработали химикатами, не уведомив в владельца соседней пасеки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.
Обработка пестицидами была произведена в июне. Это повлекло гибель пчел владельца пасеки, расположенной в соседней деревне: сельхозпредприятию выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.
Напомним, в прошлом году в Удмуртии от обработки полей ядохимикатами пострадало около 50 пасек в восьми районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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