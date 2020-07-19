2020-07-19T16:06:02+03:00
Общество

Сельхозпредприятию в Удмуртии пришлось заплатить штраф за гибель пчел

Посевы рапса вновь обработали ядами без оповещения владельцев соседней пасеки
Анастасия Волкова
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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Сельхохпредприятию в Вавожском районе Удмуртии пришлось заплатить штраф за гибель пчел. Посевы рапса вновь обработали химикатами, не уведомив в владельца соседней пасеки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Обработка пестицидами была произведена в июне. Это повлекло гибель пчел владельца пасеки, расположенной в соседней деревне: сельхозпредприятию выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году в Удмуртии от обработки полей ядохимикатами пострадало около 50 пасек в восьми районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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