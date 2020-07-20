Очевидцы: дорожные знаки «Парковка запрещена» в Ижевске заклеили мусорными пакетами

20 Июль 2020 2020-07-20T17:25:43+03:00

Узнали у специалистов, кто это делает и для чего

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Не так давно в соцсетях появились фотографии, на которых дорожные знаки «Парковка запрещена» по улице 5-я Подлесная в городке Металлругов Ижевска заклеены мусорными пакетами. «Комсомолка» узнала у специалистов, кто это делает и что это значит.

- Знаки установлены, чтобы в зимний период не было препятствий для очистки дорог от снега. Это очень серьезная проблема для района, где жители паркуются вдоль автодорог. Летом потребностей в ограничениях парковки нет. Поэтому жители обратились к главе города Олегу Бекмеметьеву с просьбой отменить действие этих знаков. Зимой они будут действовать вновь, - в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) отметил замначальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства Станислав Шестаков.

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Также по словам начальника УГИБДД МВД по Удмуртии Руслана Набиева, если жителям пришли штрафы за парковку в указанном месте после 20 апреля, то его можно обжаловать.

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ИСТОЧНИК KP.RU