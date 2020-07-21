Погода в Ижевске 21 июля: до +26 градусов и ливни

21 Июль 2020 2020-07-21T05:31:07+03:00

Рассказываем о погоде на день

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 21 июля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем воздух прогреется до +24…+26 градусов. Ожидается переменная облачность. Временами пройдут дожди, местами днем ожидаются грозы и ливни. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Желаем вам отличного вторника!

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU