Погода в Ижевске 22 июля: грозы и ливни

22 Июль 2020 2020-07-22T06:07:25+03:00

Рассказываем, каким будет день

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня наступила среда, а значит, скоро пятница! Надеемся, ваш рабочий день начался хорошо. А «Комсомолка» расскажет, какой сегодня будет погода.

По прогнозу Удмуртского гидрометцентра, темпераутра воздуха поднимется до +23...25 градусов. Ожидается переменная облачность. Временами пройдут дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. При грозах порывы будут достигать 14 м/с.

Прогноз погоды на всю рабочую неделю можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU