2020-07-22T17:45:17+03:00
Происшествия

Шесть человек получили травмы: на трассе Удмуртии столкнулись две легковушки

ДТП произошло 22 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по УдмуртииФото: ГУ МЧС России по Удмуртии
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22 июля около 14:00 на 2 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» столкнулись две легковушки. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- По предварительным данным водитель машины «Рено Сандеро» ехал со стороны Ижевска, не справился с управлением, вылетел на «встречку», где врезался в машину «Лада Икс-рей», - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате столкновения травмы различной степени получили сразу 6 человек. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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