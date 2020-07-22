Шесть человек получили травмы: на трассе Удмуртии столкнулись две легковушки

22 Июль 2020 2020-07-22T17:45:17+03:00

Изменить размер текста: A A

22 июля около 14:00 на 2 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» столкнулись две легковушки. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- По предварительным данным водитель машины «Рено Сандеро» ехал со стороны Ижевска, не справился с управлением, вылетел на «встречку», где врезался в машину «Лада Икс-рей», - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате столкновения травмы различной степени получили сразу 6 человек. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Тело малыша обгрызли собаки: следователь рассказал об убийстве новорожденного ребенка в Удмуртии.

- В каком именно месте появится новый пешеходный переход на перекрестке улиц Кирова и Горького и для чего его делают, узнала «Комсомолка».

- Внимание! Ночью с 22 на 23 июля в Удмуртии вновь ожидается гроза.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU