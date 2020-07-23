В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на рабочем месте

23 Июль 2020 2020-07-23T10:36:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летнего местного жителя на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 20 июля около 13:00 в машине скорой помощи скончался 33-летний ижевчанин. Мужчина работал электромонтером в коммерческой организации и во время выполнения работ в Можгинском районе получил электротравму и упал с высоты около 6-7 метров, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет дана оценка обстоятельствам, связанным с соблюдением требований безопасности труда работников предприятия.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Два подразделения в 1 РКБ закрыли из-за коронавируса.

- Спасатели в Удмуртии подняли тело утонувшего мужчины.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 23 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU