В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на рабочем месте
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летнего местного жителя на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным следствия, 20 июля около 13:00 в машине скорой помощи скончался 33-летний ижевчанин. Мужчина работал электромонтером в коммерческой организации и во время выполнения работ в Можгинском районе получил электротравму и упал с высоты около 6-7 метров, - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет дана оценка обстоятельствам, связанным с соблюдением требований безопасности труда работников предприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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