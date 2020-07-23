2020-07-23T11:06:19+03:00
Происшествия

Водитель в Ижевске сбил 11-летнего мальчика

ДТП произошло 22 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске напротив дома №47 по улице Сабурова произошло ДТП с участием 11-летнего пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 50-летний водитель машины «Хендай Солярис» сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, - говорится в сообщении.

В результате ДТП мальчик получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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