В ночь на 24 июля местами по Удмуртии ожидается сильный дождь
Ночью с 23 на 24 июля местами по Удмуртии ожидается сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на республиканский гидрометцентр.
Вероятность сильных дождей сохранится и днем 24 июля.
Жителям рекомендуют не оставлять открытыми окна и балконы, водителям выбирать места парковки, при движении соблюдать скоростной режим, по возможности не выезжать на дальние расстояния.
По данным сервиса Яндекс погода, 24 июля днем ожидается +16…+17 градусов, ночью +15 градусов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Выбран подрядчик по ремонту 3 очереди Центральной площади Ижевска
- Глава Ижевска: «Подрядчик для строительства третьей очереди Центральной площади выбран».
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- «Больше не буду ходить за ягодами в лес»: житель Пермского края потерялся в лесу Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»