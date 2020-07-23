В ночь на 24 июля местами по Удмуртии ожидается сильный дождь

23 Июль 2020 2020-07-23T17:29:20+03:00

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Ночью с 23 на 24 июля местами по Удмуртии ожидается сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

Вероятность сильных дождей сохранится и днем 24 июля.

Жителям рекомендуют не оставлять открытыми окна и балконы, водителям выбирать места парковки, при движении соблюдать скоростной режим, по возможности не выезжать на дальние расстояния.

По данным сервиса Яндекс погода, 24 июля днем ожидается +16…+17 градусов, ночью +15 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU