Партию хризантем уничтожили в Удмуртии
В Удмуртии уничтожили 10 горшечных хризантем, зараженных трипсом. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадхора по Удмуртской республике и Кировской области.
Хризантемы ввезли 22 июля из Нидерландов. Отдел фитосанитарного контроля обнаружил на них западного цветочного трипса в жизнеспособном состоянии. Наличие трипса подтвердили в лаборатории. После этого хризантемы сожгли, чтобы не допустить распространения карантинного объекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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