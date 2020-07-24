Партию хризантем уничтожили в Удмуртии

24 Июль 2020 2020-07-24T07:20:48+03:00

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В Удмуртии уничтожили 10 горшечных хризантем, зараженных трипсом. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадхора по Удмуртской республике и Кировской области.

Хризантемы ввезли 22 июля из Нидерландов. Отдел фитосанитарного контроля обнаружил на них западного цветочного трипса в жизнеспособном состоянии. Наличие трипса подтвердили в лаборатории. После этого хризантемы сожгли, чтобы не допустить распространения карантинного объекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU