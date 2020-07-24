Подземный пешеходный переход в Ижевске могло затопить из-за шаурмы
Из-за ларька с шаурмой мог подтопиться подземный пешеходный переход около «Электротехники в быту». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Ижевска.
-При расчистке было установлено, что рядом стоит коммерческий объект, ларек, торгующий шаурмой, от которого жировые скопления попали в ливневку. Проводится проверка. Если вина предпринимателя будет доказана, то будет возбуждено административное производство, - сообщили в пресс-службе.
Непогода принесла немало проблем коммунальным службам. Накануне глава города Олег Бекмеметьев осмотрел места, которые больше всего пострадали из-за ливней и рассказал, что будут делать с ними власти. Сегодня в Ижевске продолжатся дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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