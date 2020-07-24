Активисты предложили запретить оформление кредитов через мобильные приложения
Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения. Об этом сообщает RT на русском.
- Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения, - говорится в тексте обращения.
По словам Дмитрия, предложение связано с участившимися случаями мошенничества, когда злоумышленники получают данные счетов от граждан и оформляют на их имя кредиты, а после этого обналичивают деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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