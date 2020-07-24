2020-07-24T15:56:13+03:00
Общество

Активисты предложили запретить оформление кредитов через мобильные приложения

Это связано с участившимися случаями мошенничества
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения. Об этом сообщает RT на русском.

- Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения, - говорится в тексте обращения.

По словам Дмитрия, предложение связано с участившимися случаями мошенничества, когда злоумышленники получают данные счетов от граждан и оформляют на их имя кредиты, а после этого обналичивают деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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