Ижевчанина осудили за поджог дома
В Удмуртии прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ижевчанина, который поджог частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Установлено, что в сентябре 2019 года после ссоры с сожительницей мужчина поджог частный дом. Имущество принадлежало брату и отцу женщины. В результате дом и надворные постройки сгорели, ущерб составил 3,4 млн рублей, - говорится в сообщении.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Активисты предложили запретить оформление кредитов через мобильные приложения.
- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 24 июля 2020 года: 27 новых случаев заражения и 14 человек в тяжелом состоянии.
- Последнюю неделю в Ижевске бушевали грозы. Синоптики и экстрасенсы рассказывают, почему стихия накрыла наш город.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»