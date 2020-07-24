2020-07-24T17:09:33+03:00
Происшествия

Ижевчанина осудили за поджог дома

Ущерб составил 3,4 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ижевчанина, который поджог частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Установлено, что в сентябре 2019 года после ссоры с сожительницей мужчина поджог частный дом. Имущество принадлежало брату и отцу женщины. В результате дом и надворные постройки сгорели, ущерб составил 3,4 млн рублей, - говорится в сообщении.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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