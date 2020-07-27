Погода в Ижевске 27 июля: небольшие дожди и до +24 градусов
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 27 июля. Пока вы настраиваетесь на рабочую неделю, «Комсомолка» расскажет какой погоды ждать сегодня.
Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра,27 июля температура воздуха поднимется до +22…+24 градусов, ночью +12…+14 градусов. В течение дня местами ожидаются кратковременные дожди, ветер 6-11 м/с.
По данным сервиса Яндекс погода, сегодня днем +23…+24 градуса, облачно с прояснениями, ночью +13…+15 градусов, ясно.
Желаем вам продуктивной недели!
Какой погода будет в ближайшие дни, можно посмотреть в обзоре «Комсомолки».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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