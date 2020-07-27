Погода в Ижевске 27 июля: небольшие дожди и до +24 градусов

27 Июль 2020 2020-07-27T09:26:12+03:00

Рассказываем о погоде на день

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Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 27 июля. Пока вы настраиваетесь на рабочую неделю, «Комсомолка» расскажет какой погоды ждать сегодня.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра,27 июля температура воздуха поднимется до +22…+24 градусов, ночью +12…+14 градусов. В течение дня местами ожидаются кратковременные дожди, ветер 6-11 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода, сегодня днем +23…+24 градуса, облачно с прояснениями, ночью +13…+15 градусов, ясно.

Желаем вам продуктивной недели!

Какой погода будет в ближайшие дни, можно посмотреть в обзоре «Комсомолки».

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ИСТОЧНИК KP.RU