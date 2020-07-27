2020-07-27T12:52:29+03:00
Общество

Семь выпускников Удмуртии сдали ЕГЭ по физике и истории на 100 баллов

Экзамен проходил 25 июля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Семь выпускников Удмуртии сдали единый госэкзамен на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Выпускник школы №93 сдал экзамен по физике на 100 баллов, остальные – выпускники школ №81, 90, 97, гимназии №56, Лингвистического лицея №25 и Столичного лицея сдали экзамен по истории на 100 баллов, - говорится в сообщении.

ЕГЭ по этим предметам проходил 13 июля, в экзамене по физики приняли участие 1590 выпускников, по истории – 997.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Гулять можно практически везде»: зампредседателя госсовета Удмуртии прокомментировал введение штрафов за выгул животных.

- В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 14-летнего подростка. Что произошло.

- В Можгинском районе Удмуртии во время грозы сорвало крыши трех домов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Семь выпускников Удмуртии сдали ЕГЭ по физике и истории на 100 баллов
В ДТП с лосем на трассе Удмуртии погибло два человека
«Гулять можно практически везде»: зампредседателя госсовета Удмуртии прокомментировал введение штрафов за выгул животных
Не справился с управлением: подросток из Удмуртии погиб, скатившись на велосипеде с холма
«Путеводитель по стройке и ремонту» в Ижевске: где найти проверенные компании
Рабочая комиссия в Удмуртии проверила сразу два участка ремонтируемых дорог
В Можгинском районе Удмуртии во время грозы сорвало крыши трех домов
Новые спектакли и оборудование: театр кукол Удмуртии получил 8,2 млн на развитие
Еще 30 школ в Удмуртии станут участниками проекта «Моя школьная карта» от Датабанка
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 27 июля: еще одна смерть и 24 новых случая заражения
Житель Удмуртии, который оскорбил полицейского, заплатит штраф
27 июля фонтан на Центральной площади Ижевска начнет работать вечером
Погода в Ижевске 27 июля: небольшие дожди и до +24 градусов
Как отпраздновали день военно-морского флота в Удмуртии?
За полгода в Удмуртии восстановили более 5 тысяч гектаров леса
Ижевчанин задержал вора-рецидивиста по горячим следам
Более 7000 малышей появились на свет в Удмуртии за полгода
«Идиот» и «Хроники Нарнии»: какие книги читают в исправительных колониях Удмуртии?
Жительница Удмуртии чуть насмерть не заколола собственного отца
44-летнюю женщину разыскивают в Ижевске
+25: новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии
Пожилая ижевчанка перевела мошенникам более 160 тысяч рублей
В одной из школ Ижевска начался ремонт бассейна
С начала года в Удмуртии получили выплаты более 600 супружеских пар