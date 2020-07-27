Семь выпускников Удмуртии сдали ЕГЭ по физике и истории на 100 баллов

27 Июль 2020 2020-07-27T12:52:29+03:00

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Семь выпускников Удмуртии сдали единый госэкзамен на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Выпускник школы №93 сдал экзамен по физике на 100 баллов, остальные – выпускники школ №81, 90, 97, гимназии №56, Лингвистического лицея №25 и Столичного лицея сдали экзамен по истории на 100 баллов, - говорится в сообщении.

ЕГЭ по этим предметам проходил 13 июля, в экзамене по физики приняли участие 1590 выпускников, по истории – 997.

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ИСТОЧНИК KP.RU