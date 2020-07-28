2020-07-28T16:56:36+03:00
Общество

Представитель общественной палаты России о «дистанционке»: «В школе дети учатся общаться и взаимодействовать друг с другом»

Ранее министр просвещения России рассказал о 1 сентября в традиционном формате
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Член общественной палаты России, председатель национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала заявление министра просвещения о том, что 1 сентября в этом году планируют провести в традиционном формате. Об этом сообщает RT на русском.

- Дистанционное образование возможно, как вспомогательное к основному. Есть категория детей, которые, к сожалению, не успевают по полной программе. Допустим, у родителей дополнительно нет возможности обучать с репетиторами либо отдавать их на курсы, соответственно, в таком случае записаны уроки по всем стандартам образования, которые позволят этим детям ещё раз повторить пройденный материал, - рассказала Ирина Волынец.

Представитель общественной палаты отметила, что социализирующая функция школы не менее важна, чем непосредственно образовательная.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- У жительницы Удмуртии под предлогом заработка на бирже мошенники похитили более 1,5 млн рублей.

- Внимание! Местами в Удмуртии ожидается гроза и усиление ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Ижевска проверить работу аттаркциона «Тополь» в Летнем саду
«Клиенты не захотят отказываться от цифрового образа жизни»: генеральный директор Tele2 встретился с ведущими СМИ Поволжья
Представитель общественной палаты России о «дистанционке»: «В школе дети учатся общаться и взаимодействовать друг с другом»
54-летний житель Удмуртии подозревается в убийстве приятеля
28 июля в Удмуртии на городском пляже спасли женщину
У жительницы Удмуртии под предлогом заработка на бирже мошенники похитили более 1,5 млн рублей
До вечера 28 июля в Удмуртии местами ожидается гроза и усиление ветра
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Жителя Пермского края осудили в Удмуртии за сексуальное насилие в отношении малолетних девочек
С 1 августа в Удмуртии полностью запретят продажу бестабачных никотиновых смесей
По факту гибели 20-летнего жителя Удмуртии проводится проверка
Двое детей остались сиротами после ДТП в Удмуртии