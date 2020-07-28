Представитель общественной палаты России о «дистанционке»: «В школе дети учатся общаться и взаимодействовать друг с другом»

28 Июль 2020 2020-07-28T16:56:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Член общественной палаты России, председатель национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала заявление министра просвещения о том, что 1 сентября в этом году планируют провести в традиционном формате. Об этом сообщает RT на русском.

- Дистанционное образование возможно, как вспомогательное к основному. Есть категория детей, которые, к сожалению, не успевают по полной программе. Допустим, у родителей дополнительно нет возможности обучать с репетиторами либо отдавать их на курсы, соответственно, в таком случае записаны уроки по всем стандартам образования, которые позволят этим детям ещё раз повторить пройденный материал, - рассказала Ирина Волынец.

Представитель общественной палаты отметила, что социализирующая функция школы не менее важна, чем непосредственно образовательная.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- У жительницы Удмуртии под предлогом заработка на бирже мошенники похитили более 1,5 млн рублей.

- Внимание! Местами в Удмуртии ожидается гроза и усиление ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU