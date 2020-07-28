Представитель общественной палаты России о «дистанционке»: «В школе дети учатся общаться и взаимодействовать друг с другом»
Член общественной палаты России, председатель национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала заявление министра просвещения о том, что 1 сентября в этом году планируют провести в традиционном формате. Об этом сообщает RT на русском.
- Дистанционное образование возможно, как вспомогательное к основному. Есть категория детей, которые, к сожалению, не успевают по полной программе. Допустим, у родителей дополнительно нет возможности обучать с репетиторами либо отдавать их на курсы, соответственно, в таком случае записаны уроки по всем стандартам образования, которые позволят этим детям ещё раз повторить пройденный материал, - рассказала Ирина Волынец.
Представитель общественной палаты отметила, что социализирующая функция школы не менее важна, чем непосредственно образовательная.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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