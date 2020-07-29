Погода в Ижевске 29 июля: переменная облачность и небольшой дождь
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 29 июля, и «Комсомолка» подготовила для вас самый актуальный прогноз погоды на день.
Так, по сообщениям регионального гидрометцентра, сегодня в городе ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температура воздуха – 25 градусов тепла по Цельсию.
Ветер западный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Что подготовила ижевчанам последняя неделя июля, можно посмотреть здесь.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
53-летний житель Удмуртии погиб при пожаре
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»