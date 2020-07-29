2020-07-29T05:50:01+03:00
Общество

Погода в Ижевске 29 июля: переменная облачность и небольшой дождь

Рассказываем о погоде на день
Людмила Куликова
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 29 июля, и «Комсомолка» подготовила для вас самый актуальный прогноз погоды на день.

Так, по сообщениям регионального гидрометцентра, сегодня в городе ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температура воздуха – 25 градусов тепла по Цельсию.

Ветер западный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Что подготовила ижевчанам последняя неделя июля, можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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