Площадку в доме по ул. Коммунаров в Ижевске обновят за 1,3 млн рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T11:49:00+03:00

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Площадка во дворе дома по ул. Коммунаров, 167 в Ижевске обновится. Это стало возможным благодаря победе заявки жителей двора на конкурсе «Инициативное бюджетирование».

Фото предоставлено Администрацией города

- На этой площадке мы играли еще сами и с того времени мало что изменилось - те же старые качели и горки, - рассказывают жители этого двора. - Как могли, мы поддерживали площадку своими силами: подкрашивали качели, проводили субботники. Но старые конструкции пришли к износу и стали небезопасными для детей.

На реконструкцию площадки в рамках конкурса выделено 1,3 млн рублей. Обновленную территорию двора разделят на 3 зоны - для малышей, для игры в футбол и воркаут-зону.

Сейчас на футбольной площадке подрядчик уже обновил асфальтовое покрытие, поставил скамейки, приступил к установке ограждений спортивной площадки и детского игрового комплекса. Для занятий спортом во дворе дома появилась воркаут-площадка.

Фото предоставлено Администрацией города

Но это еще не все планы жителей этого двора. Они хотят продолжить преображать двор.

- В этом году реализуется 28 проектов. Все они разные – от закупки техники до ремонта дороги. Но самое главное, все они исходят из инициативы горожан. Люди понимают, что предлагаемые идеи могут быть услышаны и поддержаны. Совместными усилиями мы преображаем Ижевск, делаем его красивым и комфортным, - заявил глава города Ижевска Олег Бекмеметьев.

Фото предоставлено Администрацией города

Напомним, ранее мы писали, что жильцы нескольких домов объединились, чтобы благоустроить двор.

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ИСТОЧНИК KP.RU