2020-08-03T11:14:34+03:00
Происшествия

60-летний мужчина погиб в ДТП в Удмуртии

ДТП произошло 2 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Воткинском районе (Удмуртия) 2 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 60-летний водитель машины «Рено Логан» врезался в стоящий прицеп. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Полицейские проводят расследование по факту ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего. Также не исключено, что водителю стало плохо за рулем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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