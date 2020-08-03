60-летний мужчина погиб в ДТП в Удмуртии
В Воткинском районе (Удмуртия) 2 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 60-летний водитель машины «Рено Логан» врезался в стоящий прицеп. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Полицейские проводят расследование по факту ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего. Также не исключено, что водителю стало плохо за рулем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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