42 заболевших: главные новости по коронавирусу за выходные 1 и 2 августа

На утро 1 августа в Удмуртии выявили еще 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился у 19 ижевчан и одного жителя Глазова.

При этом окончательно справились с болезнью и были выписаны домой 43 человека.

На утро 2 августа подтвердили еще 22 новых заболевших: 11 жителей Ижевска, 3 жителей Алнашского района, 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Можгинском, Якшур-Бодьинском, Завьяловском, Граховском, Малопургинском районах

Всего в Удмуртии зарегистрировано 2 420 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

1 961 человек выздоровел.

47 летальных случаев, 19 человек находятся в тяжелом состоянии.

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