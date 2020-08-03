Ижевчанина обвиняют в убийстве брата

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:24:15+03:00

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве брата. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, обвиняемый жил с 49-летним братом и матерью. Старший брат нигде не работал и выпивал. 9 июня 2020 года после празднования дня рождения одного из них, между мужчинами произошла ссора. В ходе которой старший брат агрессивно отреагировал на претензии младшего брата и несколько раз ударил его табуретом по голове. В ответ младший брат взял нож и несколько раз ударил им брата, - говорится в сообщении.

В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте. В ходе следствия осмотрено место происшествия, проведены экспертизы. Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU