2020-08-05T09:08:04+03:00
Общество

14-летнего подростка разыскивают в Ижевске

4 августа он ушел гулять и не вернулся
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивают 14-летнего Степанова Ивана. 4 августа он ушел гулять в районе Соцгорода и не вернулся домой. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост около 145, плотного телосложения, черные волосы, карие глаза, на переносице родимое пятно.

Был одет в черную куртку и серые штаны.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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