14-летнего подростка разыскивают в Ижевске
В Ижевске разыскивают 14-летнего Степанова Ивана. 4 августа он ушел гулять в районе Соцгорода и не вернулся домой. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».
Приметы: рост около 145, плотного телосложения, черные волосы, карие глаза, на переносице родимое пятно.
Был одет в черную куртку и серые штаны.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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