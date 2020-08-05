14-летнего подростка разыскивают в Ижевске

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:08:04+03:00

4 августа он ушел гулять и не вернулся

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В Ижевске разыскивают 14-летнего Степанова Ивана. 4 августа он ушел гулять в районе Соцгорода и не вернулся домой. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост около 145, плотного телосложения, черные волосы, карие глаза, на переносице родимое пятно.

Был одет в черную куртку и серые штаны.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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- Алина Загитова вошла в топ-5 самых красивых россиянок по версии японских СМИ. В рейтинг попали еще 2 спортсменки и супермодели с мировым именем.

- По данным Удмуртстата, набор первоклассника в этом году подорожал примерно на 30%. Но что-то подсказывает нам, что итоговые суммы в чеках будут значительно выше среднестатистических.

ИСТОЧНИК KP.RU