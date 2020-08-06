Гендиректора сельхозпредприятия Удмуртии осудят за невыплату зарплаты работникам

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гендиректора сельхозпредприятия. Мужчина не выплачивал зарплату работникам. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В период с 1 ноября 2019 года по 6 мая 2020 года он из корыстной и личной заинтересованности более двух месяцев не выплачивал зарплату 8 работникам предприятия. Сумма задолженности составила 101 799 рублей, - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела проведена экспертиза, допрошены свидетели и потерпевшие. Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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