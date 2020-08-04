2020-08-04T12:22:31+03:00
Общество

82-летнего жителя Удмуртии разыскивают с 28 июля

Спасатели продолжают поиски
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: поисково-спасательный отряд "Регион 18"Фото: поисково-спасательный отряд "Регион 18"
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В Удмуртии с 28 июля разыскивают 82-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- В Глазовском районе мужчина ушел из СНТ «Парзинка» в лес и до сих пор не вернулся. 3 августа продолжались поиски: было проведено обследование территории вокруг СНТ, мужчина не был найден, - говорится в сообщении.

Только за несколько дней августа спасатели выезжали на поиски потерявшихся пять раз. Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в выходные спасатели помогли найти семь человек (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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