82-летнего жителя Удмуртии разыскивают с 28 июля
В Удмуртии с 28 июля разыскивают 82-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- В Глазовском районе мужчина ушел из СНТ «Парзинка» в лес и до сих пор не вернулся. 3 августа продолжались поиски: было проведено обследование территории вокруг СНТ, мужчина не был найден, - говорится в сообщении.
Только за несколько дней августа спасатели выезжали на поиски потерявшихся пять раз. Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в выходные спасатели помогли найти семь человек (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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