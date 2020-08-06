Полицейские задержали в Ижевске курьера-наркозакладчика

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В Ижевске полицейские задержали курьера-наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 37-летнего мужчину задержали за покушение на незаконный сбыт синтетического наркотического средства. Его задержали днем у жилого дома на улице Воткинское шоссе. Полицейским он рассказал, что является курьером-наркозакладчиком интернет-магазина. Закладку забрал недалеко от места задержания и хранил при себе с целью сбыта, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

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