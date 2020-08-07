Фотограф из Удмуртии вошел в топ-20 лучших фотографов премии 35AWARDS

Фото: Дмитрий Горбушин

Фотограф из Удмуртии Дмитрий Горбушин попал в топ-20 лучших фотографов премии 35AWARDS. Об этом он написал в соцсетях.

- Вот и результаты конкурса: вошли в топ 20 лучших фотографов. Неплохо-неплохо. Продолжаем творить и вытворять! - написал Дмитрий.

35AWARDS - это международная премия, основанная в 2015 году. В 2020 году конкурс был посвящен коронавирусу.

Фото Дмитрия «Человек в коробке» вошло в топ-30 лучших фотографий конкурса. Всего в премии приняло участие 3289 человек из 120 стран и 1202 городов страны, на конкурс было подано около 7828 фотографий.

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