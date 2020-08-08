Фигуристка из Ижевска Алина Загитова и ее собака Масару снялись в художественном фильме

Фото: heisei.pro

В Москве прошли съемки художественного фильма «Пальма» (6+), в нескольких эпизодах которого снялись Алина Загитова и ее собака Масару. Об этом сообщают «Команда Загитовой» со ссылкой на блог masuda* в Инстаграме и группа фанатов фигуристки «ВКонтакте».

Напомним, съемки проходили в России и Японии, режиссировал картину Александр Домогаров-младший.

- В Москве съемки Загитовой и ее собаки Масару, снявшейся в фильме «История Акиты и Пальмы», завершились без происшествий. Масару симпатичная и хорошо дисциплинированная, - процитировали запись из блога в Инстаграме фигуристки.

Фото: heisei.pro

«История Акиты и Пальмы» - это название японской версии, которая ожидается в прокате летом 2021 года. Фото со съемок появились на официальном сайте фильма.

- События происходят в наши дни: повзрослевший герой «Пальмы», которого играет Домогаров-старший, приезжает в Японию, чтобы купить собаку породы акита-ину. Эти сцены войдут в японскую версию фильма, – рассказал режиссер картины.

*Масуда

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