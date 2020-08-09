Тракторист из Удмуртии утонул, скатившись в реку на тракторе в Татарстане

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане в селе Верхний Суык-Су спасатели достали из реки тело 47-летнего жителя Удмуртии. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

- 8 августа утром в службу 112 поступило сообщение о том, что в местный водоем скатился трактор и утонул. На месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины. Им оказался 47-летний рабочий родом из Удмуртии, - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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