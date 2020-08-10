По факту обнаружения тела женщины в Ижевском пруду проводится доследственная проверка

Фото: ПСС по Ижевску

В Ижевске проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины напротив ТЭЦ-1. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным проверки 7 августа утром рыбак заметил в Ижевском пруду напротив ТЭЦ-1 по проезду Дерябина тело неизвестной женщины, - говорится в сообщении.

В рамках проверки устанавливается личность погибшей и обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза, опрашиваются очевидцы.

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