59-летняя жительница Удмуртии утонула в реке Кама

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В Сарапуле (Удмуртия) проводится доследственная проверка по факту утопления 59-летней женщины в Каме. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, 6 августа днем жительница Сарапула, гуляя по набережной Камы с подругой и дочерью, решила искупаться. Женщина стала тонуть, прибывшие спасатели не нашли ее тело. 8 августа тело обнаружил местный житель в районе улицы Набережная Сарапула, - говорится в сообщении.

В рамках проверки назначена экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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