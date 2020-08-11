Грабитель из Ижевска проведет в колонии 5 лет

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В Ижевске вынесли приговор местному жителю. Он обвинялся в грабеже, совершенный с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Судом установлено, что подсудимый в октябре 2019 года на лестничной площадке первого этажа попытался достать из кармана куртки потерпевшего телефон, но тот пресек его действия. После чего подсудимый избил мужчину, похитил телефон и скрылся, - говорится в сообщении.

Суд назначил наказание с учетом опасного рецидива в его действиях в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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